Kupası açılan kamyonet çocuk parkına girdi; o anlar kamerada

Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da kupa kısmı açılan kamyonet, kontrolden çıkarak çocuk parkına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak´ta meydana geldi. Seyir halindeyken kupa kısmı açılan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hızla ileride bulunan çocuk parkına girdi. Kimsenin bulunmadığı çocuk parkında, sürücü yaralandı. İhbar üzerine parka sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-11-11 14:17:17
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