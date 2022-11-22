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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı´nda meydana geldi. M.C.A.´nın kullandığı 44 NV 362 plakalı TIR, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABN 178 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-22 12:44:28



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