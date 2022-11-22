Ara tatilde okuldan hırsızlık kamerada

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da ara tatilde, girdikleri okuldan hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip, yakalandı.

Çaydaçıra Mahallesi´nde Fırat Anadolu Lisesi´ne 18 Kasım günü, akşam saatlerinde bodrum katındaki pencereden giren kar maskeli 3 kişi, kantinin kasasındaki bozuk paraları aldıktan sonra, yiyecekleri poşete doldurdu. Ardından okul müdürünün odasına geçen şüpheliler, buradaki bilgisayar ve televizyonu da çalarak okuldan çıktı.

Pazartesi günü sabah saatlerinde okula gelen ve hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri okul ve çevresindeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Okulun kantininden sorumlu olan Hüseyin Güler, hırsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-22 15:48:01



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