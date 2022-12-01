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Evinde ölü bulunan Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı

DHA

Evinde ölü bulunan Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, evinde ölü bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un (25), yaklaşık 3 hafta önce işinden istifa ettiği, olaydan 1 gün önce de arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği, yapılan otopsisinde ise vücudunda yüksek dozda kas gevşetici olduğu tespit edildi. Bulut'un 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının cep telefonuna el konularak incelemeye alınırken, ortaya çıkan son görüntüsünde yanında bulunan ve 'kızım' dediği köpeği de yakınlarına teslim edildi.
Elazığ´da tek başına yaşayan ve Adana´daki ailesini ziyarete gitmek için 29 Kasım´da bilet alan hemşire Şevval Gazel Bulut´tan haber alamayan ailesi, dün sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak durumu bildirdi. Bulut´un Zafran Mahallesi´ndeki evine giden arkadaşları, kapı açılmayınca çilingir çağırdı. Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, eve girdiklerinde Bulut´u kapıya yakın yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Bulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut´un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.
VÜCUDUNDA AŞIRI DOZDA KAS GEVŞETİCİ TESPİT EDİLDİ
Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte ediliği tespit edildi. Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi´nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirtildi. Yalnız yaşayan ve `kızım´ dediği bir köpeği bulunan Bulut´un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana´ya ailesinin yanına gitmek istediği öğrenildi. Hemşire Bulut´un yaklaşık 1 hafta gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor. Bulut´un `kızım´ dediği ve evde yanında bulunan köpeği de, yakınlarına teslim edildi. Bulut'un cenazesi sabah saatlerinde defnedilmek üzere ailesi tarafından Adana'ya götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin TALÇINKAYA
2022-12-01 20:19:44

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