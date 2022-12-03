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Kelebek hastalığından iki elini kaybeden Ömer, kollarıyla resim yapıyor

DHA

Kelebek hastalığından iki elini kaybeden Ömer, kollarıyla resim yapıyor


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 3 yaşında 'Epidermolizis Bülloza (Kelebek hastalığı) hastalığı nedeniyle 2 elini kaybeden bedensel engelli Ömer Pala (28), çocuk yaşlarda başladığı resim çalışmalarını katıldığı kursla sürdürüyor. Kollarıyla resim yapan Pala, "Kendimizi engelliyiz diye soyutlamamıza gerek yok. Bizler de her şeyi istersek başarabiliriz" dedi.
Elazığlı Ömer Pala, 3 yaşında 'Epidermolizis Bülloza' kelebek hastalığına yakalandı ve tedavisi boyunca 2 elini kaybetti. Pala, ilkokul yıllarında resim sanatına ilgi duydu. Durumuna rağmen kollarıyla, resim yapma yeteneği keşfedilen Pala, öğretmenlerinin önerisiyle Güzel Sanatlar Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Pala, resim sevgisini ve yeteneğini, lise eğitimi döneminde 10 tablo yaparak gösterdi. Resim çalışmalarını sürdürmek isteyen Pala, Elazığ Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan resim kurusuna başladı. Burada çalışmalarına devam eden Pala, yeni tablolar yaparak sergilemeyi hedefliyor.
'GÜZEL SANATLAR LİSESİ'NDEN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE MEZUN OLDUM'
Resim sevgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Ömer Pala, "3 yaşında elimin üzerinde yara çıkması sonucu vücuda bulaşarak, bu hastalığa yakalandım. Bu hastalık ömür boyu benimle birlikte, tedavisi yok. Resim sevgim küçük yaşlarda başladı. 8-10 yaşından itibaren defterlere çizim yaparak kendimi keşfettim. Güzel resimler çiziyorum. İlkokul ve ortaokul resim derslerinden iyi notlar alıyordum. Hocalarım yeteneğimi fark ettiği için 'Güzel Sanatlar düşünür müsün?' dedi. Yönlendirmeleriyle Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Oradan başarılı bir şekilde mezun oldum. Lise zamanımda 10 tane tablo yaptım. Bu tablolarımı yıl sonu sergilerinde sergilerdim. Bir tanesini sakladım. Diğerlerini sattım. Sonra maddi açıdan müsait olmadığım için ara verdim. Sonrasında Engelli Yaşam Merkezi'nin açıldığını duydum. Bilgisayar kursuna katıldım. Katılım belgesi aldım. Daha sonra tiyatro ve resim kursuna geldim. İnşallah resim hayatına da burada devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
'BİZLER DE BAŞARABİLİRİZ'
Aldığı eğitimlerle resim becerisini geliştirmek istediğini ifade eden Pala, merkezin kendisi için çok iyi olduğunu söyleyerek, "Bizim için çok iyi oldu. Biz engelliler açısından özellikle. Evde boş vakit geçireceğimize böyle bir merkezin olması bizler için çok kıymetli. Burada gelip sosyalleşiyoruz, öğreniyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar bize her konuda yardımcı oluyorlar. Bütün engelli arkadaşlarımızı buraya bekliyorum. Kendilerini geri çekmesinler. Bizler de normal bir insan gibi yaşayabiliriz. Kendimizi engelliyiz diye soyutlamamıza gerek yok. Onların da böyle sosyal alanlara gelmelerini beklerim. Bizler de normal insanların yaptığı her şeyi istersek başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
'ÖMER MUTLU, BİZ DE MUTLUYUZ'
Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, "Engelsiz Yaşam Merkezi'ni, özel gereksinimli diye tanımlanan bu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Buraya gelen vatandaşlarımız resim, el işi, satranç, spor gibi birtakım sosyal aktiviteyi arttıracak faaliyetlerimizden faydalanıyor. Ömer kardeşimiz de buraya müracaat eden, istifade eden bir arkadaşımız. Kendisi bizden tiyatro, bilgisayar, satranç eğitimi alan arkadaşlarımızdan. Şu an Ömer mutlu. Biz de mutluyuz. Arkadaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA
2022-12-03 11:22:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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