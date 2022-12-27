Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (2)

POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Elazığ´da, dün gece hırsızlık yaparken yakalanan ve çıkan arbedede polis memurunu bıçaklayarak yaralayan B.I., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin de işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin TALÇINKAYA
2022-12-27 14:34:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.