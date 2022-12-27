Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (2)

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POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Elazığ´da, dün gece hırsızlık yaparken yakalanan ve çıkan arbedede polis memurunu bıçaklayarak yaralayan B.I., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin de işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin TALÇINKAYA

2022-12-27 14:34:46



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