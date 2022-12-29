'Geç müdahale' iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, 'Yanlışlıkla vurdum' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Geç müdahale' iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, 'Yanlışlıkla vurdum' dedi

DHA

'Geç müdahale' iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, 'Yanlışlıkla vurdum' dedi


Tekin YAÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da N.A., 1 yaşındaki çocuğuna geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla acil serviste görevli hemşire Seyhan Bakır´a (44) küfür ve hakaret ederek yumruk attı. 5 gün iş göremez raporu alan Bakır´ın şikayetiyle gözaltına alınan ve ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" diyen N.A., serbest bırakıldı.
Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ne 22 Aralık'ta 1 yaşındaki oğlu Y.A.´yı yüksek ateş ve nöbet şikayetiyle getiren N.A., geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla hemşire Seyhan Bakır´a küfür ve hakaret edip, tehdit etti. N.A., daha sonra Bakır´a yumruk attı. Yere düşen Bakır, N.A.´dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.A. ise ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" dedi. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
Yaşadıklarını anlatan hemşire Seyhan Bakır, çocuğa müdahale ettiği sırada N.A.´nın hakaretlerine karşılık vermediğini belirterek, "Müşahede altında 1 yaşlarında çocuk havale geçirdi. Bilinci kapalı, solunumu rahatlasın, diye oksijen veriyordum. Arkadaşım ilaç getirmeye gitmişti. Diğer arkadaşım da hastanın bilgisini vermek için doktoru arıyordu. Bu sırada hastanın yakını geç ve yavaş müdahale yapıyorsunuz gerekçesiyle ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Biz hiç karşılık vermedik, tartışmadık. Hasta için koşuşturuyoruz. Hastaya müdahale etmeye devam ettik. Ben hastanın başındayken, adam yumrukla sol yanağıma ve kulağıma gelecek şekilde vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Başım dönmeye başladı, sersemledim. Hemen 'Güvenlik' diye bağırdım. Arkadaşlarım koştu geldi. 'Beyaz kod' verdik. Polis ve güvenlik ekipleri geldi, ifademizi aldılar. Doktor tomografi çekti, muayene etti. Darp raporu aldım ve 5 gün iş göremez raporu verdiler. Hep görüyorduk, duyuyorduk, başımıza geldi. Genelde bu tarz olaylar çok fazla olduğu için sözlere takılmıyoruz. Hasta psikolojisi, deyip işimizi yapıyoruz ama bu şahıs ağza alınmayacak hakaretler etti" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2022-12-29 12:48:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (3)
YEREL HABERLER Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı ...
(Görüntülü)POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı ...
(Görüntülü) HIRSIZLIĞA SUÇÜSTÜ YAPAN POLİS BIÇAKLANDI: 3 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HIRSIZLIĞA SUÇÜSTÜ YAPAN POLİS ...
Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı
GÜNCELLEME - Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden ...
Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden polis bıçaklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden polis bıçaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.