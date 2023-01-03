Elazığ'da sis tabakası, gün batımıyla görsel şölen oluşturdu

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da havaların soğumasıyla etkili olan ve kentin üstünü örten sis tabakası, gün batımıyla bütünleşerek görsel şölen oluşturdu.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sis, zaman zaman görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra, seyirlik manzaralar da ortaya çıkardı. Tarihi Harput Mahallesi'nden görüntülenebilen kenti örten sis tabakası, günbatımıyla birleşince gelenleri kendine hayran bıraktı. Güneşle bütünleşen sis bulutlarını görenler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA
2023-01-03 20:11:17
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