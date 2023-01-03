Elazığ'da sis tabakası, gün batımıyla görsel şölen oluşturdu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da havaların soğumasıyla etkili olan ve kentin üstünü örten sis tabakası, gün batımıyla bütünleşerek görsel şölen oluşturdu.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sis, zaman zaman görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra, seyirlik manzaralar da ortaya çıkardı. Tarihi Harput Mahallesi'nden görüntülenebilen kenti örten sis tabakası, günbatımıyla birleşince gelenleri kendine hayran bıraktı. Güneşle bütünleşen sis bulutlarını görenler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2023-01-03 20:11:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.