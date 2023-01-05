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Elazığ´da hırsız, girdiği atölyede 1,5 saat deneyerek test ettiği testereleri çaldı

DHA

Elazığ´da hırsız, girdiği atölyede 1,5 saat deneyerek test ettiği testereleri çaldı


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kimliği belirsiz kişi, girdiği tamir atölyesinde 1,5 saat boyunca deneyerek sağlam durumda olduğunu tespit ettiği, yaklaşık 150 bin TL olan 14 el testeresini, kağıt toplama arabasına yükleyip, çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Ocak günü saat 01.30 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. Ramazan Dalğın´a ait tamir atölyesinin önüne gelen kişi, kepengi kaldırıp, parke taşıyla camları kırarak içeri girdi. Şüpheli, girdiği dükkanda 1,5 saat boyunca, testereleri test ederek, sağlam olanları tespit etti. Şüpheli daha sonra maddi değeri yaklaşık 150 bin TL olan 14 el testeresini alarak saat 03.00 sıralarında dışarı çıktı. Bu kişi, daha sonra testereleri, geldiği kağıt toplama arabasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı.
Sabah komşularının haber vermesiyle iş yerine gelen Ramazan Dalğın, polise şikayette bulundu. İhbar üzerine gelen polis, iş yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polisin, şüphelinin yakalanması yaptığı çalışma sürüyor.
`ARIZALI OLANLARI BIRAKMIŞ´
Ramazan Dalğın, şüphelinin arızalı ve maddi değeri olmayan malzemeleri almadığını ifade ederek, "Ürünleri seçiyor, söküyor, arızalı para etmeyecek olanları almıyor. Yani bu işi sanki bilinçli tasarlamış gibi. Sanayi sitemizde gerçekleşen motorlu testere hırsızlığı, son bir ay içinde benimle beraber 3´üncü olay oldu. Kereste atölyesine de bir hafta kadar önce girmişlerdi. Aynı gece yukarıda kereste meydanında bir esnaf arkadaşımın da dükkanına girmişler. Dükkanımdan çalınan makine sahipleri de sağ olsunlar anlayışlılar. Bir süre sabredeceğiz. Talebimiz en kısa zamanda, elden çıkmadan ürünün bulunması, şüphelinin yakalanmasıdır" dedi. 
Aynı sitede belirli aralıklarla hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen marangoz Vedat Tekin ise "Benim de iş yerime yaklaşık 10 gün önce hırsızlar girdi. Arka kapıyı kırıp içeri girmişler. 4 adet el motorumuzu götürmüşler. Yaklaşık maddi değeri 100 bin liradır. Maddi değerinin ötesinde, malzeme bulamıyoruz. Yetkililerimizden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-01-05 11:38:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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