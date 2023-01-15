Elazığ´da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

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26 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Elazığ´ın Sivrice ilçesinde saat 06.36´da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre, saat 08.59'a kadar 26 artçı deprem daha meydana geldi. Bu depremlerden en büyüğü 2.4 olarak kayıtlarda yer aldı. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-15 10:43:32



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