Depremde hamile eşi ile çocuğunu kaybetmişti: Bir hayatı orada gömdük

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1466 kişinin de yaralandığı büyük depremin 3'üncü yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor. Maden ilçesi Gezin köyünde yıkılan 6 katlı Mavigöl Apartmanı'nda hamile eşi Pınar (38) ile oğlu Miraç'ı (13) kaybeden Meriç Dişli (45), "3 yıl geçti; Allah o dakikaları, saniyeleri kimseye yaşattırmasın. Çok çok zor bir geceydi. Bir hayatı orada gömdük. Eşimi, çocuklarımı, her şeyimi gömdüm" dedi.

Sivrice'de 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremde 5 bina yıkılırken, enkaz altında kalan 45 kişi sağ çıkarıldı. Depremzedelere toplam 823 milyon 337 bin TL'lik nakdi ve ayni yardım yapıldı, ayrıca ilk olarak 23 bin 986 çadır dağıtıldı ve 4 konteyner kentte 2 bin 809 konteyner kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan 24 bin 388 konut ile iş yerinin tamamlanan 21 bin 479'u, hak sahiplerine teslim edildi. Geri kalanların da birkaç ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

'EŞİMİ, ÇOCUKLARIMI, HER ŞEYİMİ GÖMDÜM'

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde yıkılan 6 katlı Mavigöl Apartmanı'nda 6,5 aylık hamile eşi Pınar ile oğlu Miraç'ı kaybeden Meriç Dişli ise 3 yıl önce yaşanan o korkunç geceyi anlattı. Dişli, "3 yıl geçti; Allah o dakikaları, saniyeleri kimseye yaşattırmasın. Çok çok zor bir geceydi. Bir hayatı orada gömdük. Eşimi, çocuklarımı, her şeyimi gömdüm. Deprem sadece yıkmıyor, canları da alıyor. Çok soğuk bir geceydi ama devletin sıcak eli üzerimizdeydi, Elazığ'ımızın üzerindeydi. Allah, devletimizden ve milletimizden razı olsun. 3 yıl geçmesine rağmen hala yanımızdalar" dedi.

'BİR BAKTIM, EV YERİNDE YOK'

Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Ayken Apartmanı'nda annesi Müzeyyen (89) ile eşi İkram'ı (54) kaybeden, kardeşi Şule (52) ise 22 saat göçük altında kalan Fikret Ayken de (68), "Depremde ben ve hanımım evdeydik. Annem ile kız kardeşim üst katta, biz birinci kattaydık. Depremden evvel bacanağım bizdeydi. Onu yollayıp içeriye geldim, deprem başladı. Hanımıma seslendim, annemlere gitmeye çalıştı, gidemedi. Bir baktım; ev yerinde yok, dışarısı gözüküyor. 'Neredeyim' dedim. Benim bir tek, pijamam yırtıldı. Merdiven başında olduğum için bana bir şey olmadı. Çıktıktan sonra birkaç gün eşin, dostun evinde kaldık. Sonra devlet, büyük bir iyilikle bu evi bize verdi. 3 senedir oturuyoruz, sokakta da kalabilirdik" diye konuştu.

YÜZDE 92'Sİ KONUT VE İŞ YERLERİNE KAVUŞTU

Depreme ilişkin konuşan Elazığ AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ise şunları söyledi:

"O gün Elazığ'da 5 binamız yıkılmıştı, 37 canımızı kaybettik, 4'te Malatya'da olmak üzere 41 insanımızı kaybettik. İlk andan itibaren çadır kentler oluşturulup, insanlarımız çadır kentlerde ve sağlam kamu binalarında barındırıldı. Elazığ'da bu süre içerisinde konutları hasar görüp, hak sahibi olan ve kentsel dönüşüm alanından 24 bin 388 hak sahibi vardı. Bu konutlar, AFAD, TOKİ iş birliği; İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesi ile hızlı bir şekilde inşa edildi. Geldiğimiz noktada 24 bin 388 hak sahibinin yüzde 92'sinden fazlasının konutları teslim edildi. İnsanlar sıcak yuvalarına kavuştu, hayatları normale döndü. Geriye kalan yüzde 8'lik kısmın inşaatları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlar da birkaç ay içerisinde teslim edilecek." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2023-01-23 12:48:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.