Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Tekin YALÇINKAYA-Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce, hava ölçüm raporlarına göre kent geneli ve ilçelerde gece saatlerinde kar yağışının başlayacağı uyarıları yapıldı. Uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde, merkezde ise sabah kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent beyaza büründü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA, Ahmet ÇÖTELİ
2023-01-28 13:10:56
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