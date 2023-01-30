Elazığ´da husumetli komşular arasında av tüfekli kavga: 1 gözaltı 



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da aralarında husumet bulunan iki komşunun apartman içerisindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle koridorun tavanına ateş ederek komşusunu korkutmaya çalışan M.O. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre Aktopçuoğlu Apartmanı´nın 1´inci katında oturan M.O., karşı dairede oturan ve aralarında husumet bulunan S.D. adlı kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O., evinden getirdiği av tüfeğiyle iddiaya göre korkutmak amacıyla koridorda tavana ateş etti. Araya giren diğer komşular M.O.´nun elinden silahlı aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, M.O. gözaltına alındı. M.O.´nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-30 19:16:55



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