Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ismi Elazığ'da Anadolu Lisesi'ne verildi

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ŞEHİT Korgeneral Osman Erbaş´ın ismi, Elazığ´da Güneykent Mahallesi´nde yeni açılan Anadolu Lisesi'ne verildi.

24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra oluşturulan yeni konut rezerv alanlarından Güneykent´te, lise yapıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından, 4 Mart 2021 tarihinde Bitlis´te kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş´ın isminin, şahadetinin 2´nci yıl dönümünde, açılan lisede yaşatılacağını duyurdu. 10 silah arkadaşıyla beraber şehit olan Erbaş´ın ismi, daha önce kentteki Kolordu Komutanlığı içerisinde açılan bir yola da verilmişti.

Toraman, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Komutanımızın adı Güneykent mahallemizde yeni açtığımız `Şehit Korgeneral Osman Erbaş Anadolu Lisesi´nde yaşamaya devam edecek. Mücadele mirasını gençler devralacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-04 18:44:45



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