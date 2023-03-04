Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ismi Elazığ'da Anadolu Lisesi'ne verildi

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ŞEHİT Korgeneral Osman Erbaş´ın ismi, Elazığ´da Güneykent Mahallesi´nde yeni açılan Anadolu Lisesi'ne verildi.
24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra oluşturulan yeni konut rezerv alanlarından Güneykent´te, lise yapıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından, 4 Mart 2021 tarihinde Bitlis´te kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş´ın isminin, şahadetinin 2´nci yıl dönümünde, açılan lisede yaşatılacağını duyurdu. 10 silah arkadaşıyla beraber şehit olan Erbaş´ın ismi, daha önce kentteki Kolordu Komutanlığı içerisinde açılan bir yola da verilmişti.
Toraman, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Komutanımızın adı Güneykent mahallemizde yeni açtığımız `Şehit Korgeneral Osman Erbaş Anadolu Lisesi´nde yaşamaya devam edecek. Mücadele mirasını gençler devralacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-04 18:44:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.