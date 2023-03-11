Elazığ'da yıkım kararı alınan binanın bir kısmı çöktü

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan ve tahliye edilip yıkım kararı verilen 2 katlı binanın bir kısmı çöktü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ´da, Mustafapaşa Mahallesi´ndeki 2 katlı binada ağır hasar oluştu. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bina tahliye edilerek, yıkım kararı verildi. Tahliyesi biten binanın bir kısmı, saat 22.00 sıralarında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-11 00:16:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.