Lokantadan bozuk para hırsızlığı kamerada

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, lokantanın camını açıp içeri giren çocukların kasadaki bozuk paraları çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Adliye Sokak'taki lokantada meydana geldi. Lokantanın kapısına yaklaşan 5 çocuktan 2'si, tornavidayla kapıyı açıp içeri girdi. Kasaya yönelen çocuklar, bozuk paraları alıp iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yeri sahibi Mehmet Demirel, lokantayı açmaya geldiğinde, kapının açık olduğunu ve kasadaki bozuk paraların yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine, adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mehmet Demirel, olayla ilgili, "Cumartesi günü saat 21.50 sıralarında 5-6 kişilik bir grup dükkanımı soymak için geliyor. Kendi babalarının malıymış gibi elinde tornavidayla vuruyorlar, kapıyı zorlayıp açıyorlar. Buradan kasada olan bozuk paraları hepsini topluyorlar, alıp götürüyorlar, kapıyı da açık bırakıyorlar. Esnafımızın hepsi bu konudan şikayetçidir. Görüntüler de elimizde mevcut, polis aldı bunları. Gereğinin yapılmasını emniyetimizden talep ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2023-03-14 17:09:16
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