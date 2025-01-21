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        Haberler Ekonomi Emlak 2024'te 1 milyon 478 bin konut satıldı - Emlak Haberleri

        2024'te 1 milyon 478 bin konut satıldı

        Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti

        Giriş: 21.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:13
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        2024'te 1 milyon 478 bin konut satıldı
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        Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. En çok konut satışının gerçekleştiği 2020 yılının sadece 21 bin 291 altında kalındı.

        İpotekli satış, 158 bin 486 adet ve toplam satıştan yüzde 10,7 pay alarak verilerin açıklandığı 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Nakit ve şirketlerin yaptıkları taksitlerle yapılan satışı kapsayan 'diğer satış' ise 1 milyon 319 bin 539 adet ve yüzde 89,3'lük payla en yüksek seviyeye çıktı.

        Satılan konutların 484 bin 461'i (yüzde 32.8) ilk el, 993 bin 564'ü (yüzde 67.2) 2. elden oluştu.

        YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 32 GERİLEDİ

        Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Böylece 2017'den beri yabancıya en düşük sayıda ve oranda satış yapıldı.

        2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

        2024 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya Federasyonu, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

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