Joe Biden'dan Donald Trump'a mektup "Belki de hep birlikte okumalıyız"

ABD Başkanı Başkan Donald Trump, 4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geri döndü. Yemin törenin ardından Oval Ofis'e geçen ve burada bir çok kararnameye imza atan Donald Trump, Joe Biden'ın kendisine bir mektup bıraktığını doğruladı.

Trump'ın açıklaması, bir gazetecinin Biden'ın kendisine bir mektup bırakıp bırakmadığını sormasının ardından geldi. Trump daha sonra çekmeceleri açtı, kalemle altı çizili el yazısıyla "47" yazan zarfı buldu ve kameralara doğru tutarak şakayla karışık "Belki de hep birlikte okumalıyız" dedi.

Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki Haberi Görüntüle

REKLAM

İçeriğini kamuoyuyla paylaşmaya karar vermeden önce özel olarak okuyacağını da sözlerine ekledi.

GELENEKSEL MEKTUP GELENEĞİ

Geleneksel olarak ABD'de başkanlığı devreden kişi göreve gelen yeni başkana bir mektup bırakıyor. Bu mektup geleneği, Ronald Reagan'ın halefi George H.W. Bush'a el yazısıyla bir not bırakmasıyla 1989'da başladı.

O zamandan beri, bu mektuplar iktidar değişimleri sırasında iyi niyet haline geldi ve sıklıkla görevi gelen başkanı cesaret sağladı.

George H.W. Bush'un 1993'te Bill Clinton'a yazdığı notta şu ifadeler yer aldı: "Şimdiki başarınız ülkemizin başarısıdır. Sizi yürekten destekliyorum."