Elazığ'da izinsiz pamuk dikeni toplayan kamu görevlisine 244 bin lira ceza

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde tuttuğu 13 işçiyle izinsiz pamuk dikeni toplayan kamu görevlisi A.Y.´ye biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 244 bin TL ceza kesildi.

Karakoçan ilçesine bağlı Hamzalı köyü kırsalında Hamzalı Köyü Dernek Başkanı Nurettin Tekbaş, öğlen saatlerinde toplanarak yol kenarına bırakılmış halde endemik bir tür olan pamuk dikeni (Centaurea kurdica) bitkilerini gördü. Tekbaş, durumu jandarmaya bildirdi. Bitkilerin kamu görevlisi A.Y. yönetiminde 13 işçi tarafından, izinsiz ve bir daha yeşermesini engelleyecek şekilde toplandığı belirlendi. Toplanan bitkilerin kamyonlarla İzmir´e gönderileceği öğrenilirken, A.Y. ve 13 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne bilgi verildi. Gelen ekipler, A.Y.´ye biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 244 bin TL para cezası uyguladı. Pamuk dikenleri de kamyonlara yüklenerek şubeye götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2023-07-09 18:43:01