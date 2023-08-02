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        Hafif ticari aracına bağladığı atı koşturarak götürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 00:58
        Hafif ticari aracına bağladığı atı koşturarak götürdü (2)

        SÜRÜCÜYE 5 BİN 505 TL CEZA

        Elazığ´ın Palu ilçesinde hafif ticari aracına bağladığı atı arkasından koşturup götürürken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ve gözaltına alınan sürücü S.K.´ye, 5 bin 505 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili olarak Palu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve ulusal haber sitelerinde çıkan haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda, olayın 31.07.2023 günü saat 12.00 sıralarında Palu ilçemiz Kültür Mahallesi Hasan Balo Parkı civarında meydana gelmiş olduğu ve atın sahibinin Palu ilçemizde ikamet eden S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, konuyla ilgili olarak Palu Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısından alınan talimat doğrultusunda şahıs hakkında `5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet´ten adli işlem başlatılmış, Palu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri tarafından hayvanın yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmış, S.K. isimli şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4 bin 554 TL idari para cezası, `Trafiği Tehlikeye Düşürmek´ten Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü´nce 951 TL trafik para cezası olmak üzere Toplam 5 bin 505 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Palu Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-02 00:58:01

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