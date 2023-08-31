Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:42 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kamyonet ile hastası bulunan ambulansın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile taşıdığı hasta ve kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-31 21:41:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Balkondan düşen down sendromlu Batuhan, yaralandı
        Balkondan düşen down sendromlu Batuhan, yaralandı
        Elazığ'da balkondan düşen down sendromlu çocuk yaralandı
        Elazığ'da balkondan düşen down sendromlu çocuk yaralandı
        Elazığ'da 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Elazığ'da 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Elazığ'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Elazığ'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü