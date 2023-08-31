Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kamyonet ile hastası bulunan ambulansın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile taşıdığı hasta ve kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-31 21:41:54