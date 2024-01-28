Elazığ'da 129 köy yolu, ulaşıma kapandı

ELAZIĞ'daetkili olan kar yağışı nedeniyle 129 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 129 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışması sürüyor.