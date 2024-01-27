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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:25
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.B'nin kullandığı 27 PL 746 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 21. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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