Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.B'nin kullandığı 27 PL 746 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 21. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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