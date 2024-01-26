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        Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği

        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği, ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:30 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:46
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        Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği, ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor.

        Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan, 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine gün batımında eşsiz güzellikler sunuyor.

        Elazığ-Diyarbakır kara yoluna paralel uzanan göl, etrafını çevreleyen dağları ve kıyı şeridindeki yeşili ile oluşturduğu eşsiz doğası her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

        Doğal güzellikleriyle ve turizm imkanlarıyla her mevsim ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü, gün batımında oluşan renk cümbüşüyle de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının dikkati çekiyor.

        Gün batımında bambaşka renklere bürünen göl, fotoğrafçılar için de çekim alanı oluşturuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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