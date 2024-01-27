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        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:18
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        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, İstanbul'dan Elazığ'a gelen yolcu otobüsünden inen 2 kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada 5 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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