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        Elazığ'da kardan kapanan 452 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 465 köy yolundan 452'si karla mücadele çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:59
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        Elazığ'da kardan kapanan 452 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 465 köy yolundan 452'si karla mücadele çalışması sonucu açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanan 465 köy yolunun açılması için 81 araç ve 99 personel ile çalışma yürütüldü.

        Karla mücadele çalışması sonucu 452 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Merkezde 1, ilçelerden Baskil'de 9 ve Karakoçan'da 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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