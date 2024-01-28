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        TKDK, Elazığ'da son 11 yılda 4,2 milyar liralık yatırımı hayata geçirdi

        Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte son 11 yılda 2,2 milyar lira hibe ödemesiyle 4,2 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:53 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:59
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        TKDK, Elazığ'da son 11 yılda 4,2 milyar liralık yatırımı hayata geçirdi
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        Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte son 11 yılda 2,2 milyar lira hibe ödemesiyle 4,2 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Yılmaz, kurum binasında düzenlenen 2023 yılı değerlendirme toplantısında, TKDK'nın 2013 yılından itibaren başta tarım ve hayvancılık olmak üzere üreticiye ve girişimciye, Avrupa Birliği'nin katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD fonlarından hibe desteği sağladığını belirtti.

        Kentte bugüne kadar 16 sektöre yüzde 50 ile 70 oranında hibe desteği sağladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "2023'te kurumumuzun destekleriyle toplam 102 proje hayata geçirildi. Bu projeler 2 süt çiftliği, 5 besi çiftliği, 5 kanatlı et üretim tesisi, 1 yerel eylem grubu projesi, 1 tulum peyniri üretim tesisi, 1 kırsal turizm otel projesi, 7 alabalık yetiştiriciliği çiftliği ve 80 yenilenebilir enerji tesisi çatı üstü GES projesi oldu. Bu projelere yaklaşık 130,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve kurumumuzun faaliyette olduğu 42 il arasında 3'üncü sırada yer aldık."

        2013 ve 2023 yılları arasında da toplam 578 projeye hibe desteği verdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Bu projelere o zamanın parasıyla 562,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. İlimize ise yaklaşık 1,15 milyar liralık bir yatırım kazandırmış olduk. Ancak son dönemlerde yapılan güncellemelerle beraber bu rakamı şu şekilde revize etmek mümkün, çünkü geçmişte ödediğimiz rakamlar bugünün rakamlarını karşılamamaktadır. Bunu yeni tefe tüfe oranına göre değerlendirdiğimizde 578 projeye 2,2 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirmiş olduk. Bunun karşılığında ilimize 4,2 milyar liralık yatırımı kazandırmış olduk. Bu ödediğimiz rakamlarla da 2013-2024 yılları içerisinde 42 il arasında en fazla hibe ödeyen 3'üncü il durumundayız. Destek verdiğimiz bu 578 projede toplam 3 bin civarında doğrudan istihdama vesile olduk."

        Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, kurum çalışanları ve basın mensupları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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