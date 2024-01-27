Elazığ'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticaretine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün polis ekiplerince İstanbul'dan Elazığ'a gelen yolcu otobüsünden inen 2 kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada 5 tabanca ele geçirilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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