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        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:10
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        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticaretine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün polis ekiplerince İstanbul'dan Elazığ'a gelen yolcu otobüsünden inen 2 kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada 5 tabanca ele geçirilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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