Türk Kızılay Baskil Şubesi sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bıraktı Türk Kızılay Baskil Şubesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakıldı.

Türk Kızılay Baskil Şubesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakıldı.

Türk Kızılay Baskil İlçe Koordinatörü Ramazan Kaplan, AA muhabirine, kar yağışı nedeniyle sahipsiz hayvanların yiyecek bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Sahipsiz hayvanlar için ilçenin belirli noktalarına yiyecek bıraktıklarını dile getiren Kaplan, "Bütün canlılar bizim için önemli. Bu soğukta hayvanlarına elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaplan, Türk Kızılay İl Başkanı Rahman Kızılkaya'ya yiyecek temini noktasında teşekkür etti.