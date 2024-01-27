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        Elazığ'daki yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

        Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:57
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        Elazığ'daki yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
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        Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin vatandaşlara para karşılığında banka hesabı açtırıp, bu hesapları yasa dışı bahiste kazanılan paraların transferinde kullandığını belirledi.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak suçundan gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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