Elazığ'daki yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin vatandaşlara para karşılığında banka hesabı açtırıp, bu hesapları yasa dışı bahiste kazanılan paraların transferinde kullandığını belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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