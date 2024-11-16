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        Çalıştırmak istedikleri iş makinesi üzerlerine devrildi; Murat ile Yusuf öldü

        ELAZIĞ'daçalıştırmak istedikleri iş makinesinin altında kalan Murat Ateş (17) ile Yusuf Gözel (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:42 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:45
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        Çalıştırmak istedikleri iş makinesi üzerlerine devrildi; Murat ile Yusuf öldü
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        ELAZIĞ'daçalıştırmak istedikleri iş makinesinin altında kalan Murat Ateş (17) ile Yusuf Gözel (16), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre; operatörün bulunmadığı sırada şantiyede bulunan Murat Ateş ve Yusuf Gözel, park halindeki iş makinesine binerek çalıştırmaya çalıştı. Bu sırada hareket ederek devrilen iş makinesi, Ateş ve Gözel’in üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Murat Ateş, özel bir hastanede; Yusuf Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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