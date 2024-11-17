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        Elazığ'da Murat ile Yusuf'un iş makinesinin altında kalarak öldüğü kaza kamerada

        ELAZIĞ'da Murat Ateş (17) ile Yusuf Gözel'in (16) çalıştırmak istedikleri iş makinesinin altında kalarak hayatlarını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 23:21 Güncelleme: 17.11.2024 - 23:25
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        Elazığ'da Murat ile Yusuf'un iş makinesinin altında kalarak öldüğü kaza kamerada
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        ELAZIĞ'da Murat Ateş (17) ile Yusuf Gözel’in (16) çalıştırmak istedikleri iş makinesinin altında kalarak hayatlarını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir şantiye alanında meydana geldi. Operatörün bulunmadığı sırada şantiyede bulunan Murat Ateş ve Yusuf Gözel, park halindeki iş makinesine binerek çalıştırdı. Hareket ettirilen iş makinesi, birkaç metre gittikten sonra Ateş ve Gözel’in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Murat Ateş, özel bir hastanede; Yusuf Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ateş ve Gözel’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hareket eden ve geri giden iş makinesi bir süre sonra devrilirken, Ateş ve Gözel altında kalıyor. Kazayı görenler ise koşarak iş makinesine yanına gelip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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