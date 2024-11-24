Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)

KENTMERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Elazığ’da kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından mevsimin ilk karı düştü. Tarihi Harput Mahallesi olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Elazığ Valiliği, sürücüleri buzlanma ve gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karla mücadele ekipleri ise şehir merkezinde ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı.