Elazığ'da, kapalı 79 köy yolundan 50'si ulaşıma açıldı
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 79 köy yolundan 50'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 79 köy yolundan 50’si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışıyla kapanan merkez ve ilçelerine bağlı 79 köy yolundan 50’si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. İlçelerden Baskil'de 10, Karakoçan'da 4, Keban'da 3, Palu’da ise 12 köy yolu olmak üzere kapalı olan 29 köy yolunun ulaşıma açılması için 81 iş makinesi ve 99 personelle çalışmalar sürüyor.
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