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        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü (2)

        27KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIElazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 21:44 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:50
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        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü (2)
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        27KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, Karakoçan ilçesinde 22 ve Kovancılar ilçesinde de 5 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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