Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü (2)

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, Karakoçan ilçesinde 22 ve Kovancılar ilçesinde de 5 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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