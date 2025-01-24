Elazığ'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
ELAZIĞ’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Demir Kapı sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan A. bıçakla, Mehmet Ç. ise tabanca ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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