AK Parti'li Zeybekci: Ekonomi ile ilgili bütün göstergelerimiz pozitif yönde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, “Ekonomi ile ilgili de bütün göstergelerimiz pozitif yönde. Üretimi artırmadan, alınacak ürünü artırmadan dağıttığımız para, sadece enflasyon demektir” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Hasan Çalışkan ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile istişarelerde bulunan Zeybekci, daha sonrasında parti teşkilatı ile toplantı düzenledi. 2023 yılındaki seçimlerde Elazığ’ın oy oranlarının büyük bir dikkat çektiğini kaydeden Zeybekci, “Şu ana kadarki gördüğüm en güzel il başkanlıklarından birisinde ve en güzel teşkilatla beraberiz. Bu teşkilatın pozitif hali sonuçları itibariyle görünüyor. İl belediyemizin ak hizmet bayrağını dalgalandırıyor olması da ayrıca önemli” dedi.

‘ÜRETİMİ ARTIRMADAN DAĞITTIĞIMIZ PARA, SADECE ENFLASYON DEMEKTİR’

Ekonomi ile ilgili bütün göstergelerin pozitif yönde ilerlediğini belirten Zeybekci, “2023 Mayıs seçimlerinde bu aziz millet, ‘Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır’ diyerek Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti dedi. Ama geçen sene yerel seçimlerde farklı bir tercih kullandı, başımızın üzerinde yeri var. Millet iradesinin verdiği karar ne önüne ne de arkasına. Ne nokta ne de virgül. Sorunu kendimizde arıyoruz, ‘Neyi yanlış yaptık’ diye. Onlarla ilgili de çalışmalarımız bitti ve eksiklerimizi tamamlayarak, yanlışlarımızdan kurtularak o samimi kültürle yeniden durmak yok yola devam diyoruz. Ekonomi ile ilgili de bütün göstergelerimiz pozitif yönde. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Emekliye 15 binin yetmediğini, asgari ücretin yetmediğini çok iyi biliyoruz. Emekliye 15 değil, 50 verelim ama bunun refah anlamında bir yumurta kadar katkı vermeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Üretimi artırmadan, alınacak ürünü artırmadan dağıttığımız para, sadece enflasyon demektir” diye konuştu.