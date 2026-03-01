Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.


        Keban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından Çakmaktepe Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Müftüsü Samet Çiçen ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, şehit aileler ve gaziler ile aileleri katıldı.


        Açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen iftarda ilçemizde ikamet eden şehit yakınlarımız ve gazilerimizin kıymetli aileleri ile birlikte iftarda bir araya geldik." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Elazığda kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
        Elazığda kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
        Elazığ Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz fidan desteği
        Elazığ Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz fidan desteği
        Deniz Çınar Doğan taekwondoda Türkiye 3'üncüsü
        Deniz Çınar Doğan taekwondoda Türkiye 3'üncüsü
        Elazığ'da şehit babası, oğlunun hayrı için iki okulu boyadı
        Elazığ'da şehit babası, oğlunun hayrı için iki okulu boyadı
        Elazığ'da amatör maçlar ertelendi
        Elazığ'da amatör maçlar ertelendi
        Kovancılar'da bir ilk: Evde fizik tedavi uygulaması
        Kovancılar'da bir ilk: Evde fizik tedavi uygulaması