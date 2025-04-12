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        Kafede yanına gelip, kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi vuran şüpheli, tutuklandı

        ELAZIĞ'da, kafede otururken yanına gelip kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi tabancayla vuran şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:10
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        Kafede yanına gelip, kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi vuran şüpheli, tutuklandı
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        ELAZIĞ’da, kafede otururken yanına gelip kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi tabancayla vuran şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 8 Nisan’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen 2 kişi, arkadaşlarıyla oturan kişiyi dışarı çıkarmak istedi. Ayağa kalkan bu kişi, yanına gelip koluna sarılan 2 kişiye, belinden çıkardığı tabancasıyla ateş edip kaçtı. Kafedekiler panikle kaçışırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Öte yandan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada 3 arkadaşıyla oturan kişinin, yanına gelip kendisini dışarıya çıkarmak isteyen ve elleri ceplerinde olan 2 kişiye belinden çıkardığı tabancasıyla ateş ettiği görüldü.

        OLAYDA KULLANDIĞI TABANCA İLE YAKALANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Durumu ağır olan kişinin tedavisinin sürdüğü, diğer yaralının ise taburcu edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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