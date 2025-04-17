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        Hastaneye gittikten sonra haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı

        ELAZIĞ'da hastaneye gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Dal (65) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:07
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        Hastaneye gittikten sonra haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı
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        ELAZIĞ'da hastaneye gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Dal (65) için arama çalışması başlatıldı.

        Kentte dün Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giden Suat Dal, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ihbar sonrası hastane çevresi ile Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışması başlattı. AFAD Elazığ İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Suat Dal'ın en son dün saat 16.00 sıralarında hastane çevresinde görüldüğü, ihbarın saat 23.20'de yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Dal'ı gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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