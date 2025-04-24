Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser toprağa verildi (2)
ELAZIĞ'DATOPRAĞA VERİLDİMalatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi.
ELAZIĞ’DATOPRAĞA VERİLDİ
Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi. 3 çocuk babası Özay’ın cenazesi buradan da Bahçekapı köyüne götürülerek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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