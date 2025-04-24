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        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser toprağa verildi (2)

        ELAZIĞ'DATOPRAĞA VERİLDİMalatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:05
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        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser toprağa verildi (2)
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        ELAZIĞ’DATOPRAĞA VERİLDİ

        Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi. 3 çocuk babası Özay’ın cenazesi buradan da Bahçekapı köyüne götürülerek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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