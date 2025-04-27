Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
DEPREMANI GÜVENLİK KAMERASINDAElazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.
DEPREMANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Caddesi’nde bulunan bir oto galerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, depremle birlikte araçların sallandığı anlar yer aldı.
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