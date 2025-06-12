Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Murat Nehri'ne girip boğuldu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUElazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:58 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Murat Nehri'ne girip boğuldu (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Elazığ’ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri’nde kaybolan Hacı Resul Doğan’ın (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan Doğan’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        Murat Nehri'ne girip kayboldu
        Murat Nehri'ne girip kayboldu
        İşitme engelli şampiyon kardeşler, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'na haz...
        İşitme engelli şampiyon kardeşler, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'na haz...
        Elazığ'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Elazığ'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
        Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
        Elazığ'da 95 firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 95 firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da dolum tesisinde patlama; 3 kişi gazdan etkilendi
        Elazığ'da dolum tesisinde patlama; 3 kişi gazdan etkilendi