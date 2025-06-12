Murat Nehri'ne girip boğuldu (2)
CANSIZBEDENİ BULUNDUElazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZBEDENİ BULUNDU
Elazığ’ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri’nde kaybolan Hacı Resul Doğan’ın (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan Doğan’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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