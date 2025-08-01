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        AFAD:01.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:47
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        AFAD:01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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