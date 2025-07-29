Elazığ'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Abdullah Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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