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        Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

        Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:34
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        Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu
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        Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu.

        Sedeftepe köyünde üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda hareketsiz halde 2 kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D'ye (52) ait olduğu tespit edildi.

        Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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