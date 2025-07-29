Keban Belediye Başkanı Doğan film setini ziyaret etti

Başkan Doğan, film setini ziyaret ederek, yönetmen Şavata ve oyuncularla görüştü.

Değirmenbaşı Mahallesi'nde 4 yıl önce kapatılan Keban K2 Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata'nın yaptığı ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremi konu alan filmin çekimleri sürüyor.

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, çekimleri devam eden "Ses Ver Kader" adlı sinema filminin setini ziyaret etti.

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