Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Belediye Başkanı Doğan film setini ziyaret etti

        Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, çekimleri devam eden "Ses Ver Kader" adlı sinema filminin setini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban Belediye Başkanı Doğan film setini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, çekimleri devam eden "Ses Ver Kader" adlı sinema filminin setini ziyaret etti.

        Değirmenbaşı Mahallesi'nde 4 yıl önce kapatılan Keban K2 Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata'nın yaptığı ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremi konu alan filmin çekimleri sürüyor.

        Başkan Doğan, film setini ziyaret ederek, yönetmen Şavata ve oyuncularla görüştü.

        Şavata, Doğan'a film hakkında bilgi verdi.

        İlçenin tanıtımına filmin katkı sunacağını belirten Doğan, film ekibine başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi

        Benzer Haberler

        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu
        Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu
        Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu
        Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu
        Elazığ'da şarampole düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da şarampole düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Evinde merdivenden düşüp öldü
        Evinde merdivenden düşüp öldü