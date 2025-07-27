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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:50 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:50
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        M.S'nin kullandığı 23 ABE 956 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Tadım rampasında, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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