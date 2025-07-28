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        Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu

        ELAZIĞ'da Görhan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:35
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        Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu
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        ELAZIĞ'da Görhan G. (51) ile Filiz D. (52), sulama havuzunda ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Üzüm bağlarının sulandığı havuzda biri kadın 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Görhan G. ve Filiz D. olduğu tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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