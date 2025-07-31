Elazığ'da bypass olmayı reddeden hasta damar içi tıraşlama yöntemiyle sağlığına kavuştu

Elazığ'da kalp damarı tıkanan 59 yaşındaki Veysel Ceylan, rotasyonel aterektomi (damar içi tıraşlama) yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Ceylan, gittiği bir hastanede kendisine bypass olması gerektiği söylendi.

Bypass olmayı reddeden Ceylan, Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Dağlı'ya başvurdu.

Hastaya yapılan kontrollerde koroner arterin çatal yerindeki damarın yüzde 95 tıkalı olduğu tanısı konuldu.

Damarın balon ya da diğer yöntemlerle açılamayacağından damar içi tıraşlama yöntemi uygulandı.

Yapılan işlem ile bölgeye stent yerleştirilerek tıkalı olan damarı açılan Ceylan, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

-"Hastanın damara bağlı hiçbir şikayeti kalmadı"

Dağlı, AA muhabirine, daha önce bypass kararı verilen hastanın ana damarın diğer damarlara bağlantı noktasının aşırı kireç biriktiğini söyledi.

Bypass olmayı reddettiği için hastanın kendisine başvurduğunu ifade eden Dağlı, hastanın anjiyografi görüntülerini izlediğini, ana damarın çatal yerinde iki ana kalp damarının çıktığı baba damar denilen bir damarın tam çıkış bölgesinde yüzde 95 oranında aşırı kalsifik (kireç tutmuş) lezyonu olduğunu aktardı.

Buranın balon ya da diğer yöntemlerle açılamayacağını gördükleri için damar içi tıraşlama yöntemi uyguladıklarını ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:

"Bölge olarak çok stratejik bir bölgeydi ve kalbin yüzde 80'ini besleyen bir yer olduğundan dolayı buraya normal işlem uygulamak çok riskliydi. Damar içerisindeki taşlama tıkanıklığını damar içi tıraşlama cihazıyla 90 bin ile 180 bine çıkan yüksek hızlarda ve devirlerde dönerek oradaki kireci 5 mikronun seviyesinin altına indirerek damarı tıkamadan açılmayı ve uzun dönem açık kalmasını sağlıyor. Diğer bir avantajı ise koyduğumuz stentin çok daha uzun süreler tıkanmasını engelliyor."