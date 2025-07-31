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        Elazığ'da bypass olmayı reddeden hasta damar içi tıraşlama yöntemiyle sağlığına kavuştu

        Elazığ'da kalp damarı tıkanan 59 yaşındaki Veysel Ceylan, rotasyonel aterektomi (damar içi tıraşlama) yöntemiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:37
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        Elazığ'da bypass olmayı reddeden hasta damar içi tıraşlama yöntemiyle sağlığına kavuştu
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        Elazığ'da kalp damarı tıkanan 59 yaşındaki Veysel Ceylan, rotasyonel aterektomi (damar içi tıraşlama) yöntemiyle sağlığına kavuştu.

        Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Ceylan, gittiği bir hastanede kendisine bypass olması gerektiği söylendi.

        Bypass olmayı reddeden Ceylan, Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Dağlı'ya başvurdu.

        Hastaya yapılan kontrollerde koroner arterin çatal yerindeki damarın yüzde 95 tıkalı olduğu tanısı konuldu.

        Damarın balon ya da diğer yöntemlerle açılamayacağından damar içi tıraşlama yöntemi uygulandı.

        Yapılan işlem ile bölgeye stent yerleştirilerek tıkalı olan damarı açılan Ceylan, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

        -"Hastanın damara bağlı hiçbir şikayeti kalmadı"

        Dağlı, AA muhabirine, daha önce bypass kararı verilen hastanın ana damarın diğer damarlara bağlantı noktasının aşırı kireç biriktiğini söyledi.

        Bypass olmayı reddettiği için hastanın kendisine başvurduğunu ifade eden Dağlı, hastanın anjiyografi görüntülerini izlediğini, ana damarın çatal yerinde iki ana kalp damarının çıktığı baba damar denilen bir damarın tam çıkış bölgesinde yüzde 95 oranında aşırı kalsifik (kireç tutmuş) lezyonu olduğunu aktardı.

        Buranın balon ya da diğer yöntemlerle açılamayacağını gördükleri için damar içi tıraşlama yöntemi uyguladıklarını ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:

        "Bölge olarak çok stratejik bir bölgeydi ve kalbin yüzde 80'ini besleyen bir yer olduğundan dolayı buraya normal işlem uygulamak çok riskliydi. Damar içerisindeki taşlama tıkanıklığını damar içi tıraşlama cihazıyla 90 bin ile 180 bine çıkan yüksek hızlarda ve devirlerde dönerek oradaki kireci 5 mikronun seviyesinin altına indirerek damarı tıkamadan açılmayı ve uzun dönem açık kalmasını sağlıyor. Diğer bir avantajı ise koyduğumuz stentin çok daha uzun süreler tıkanmasını engelliyor."

        Dağlı, bu uygulamayı Türkiye'de ilk kullananlardan biri olduğu için gururlu olduğunu, operasyondan sonra hastanın taburcu edildiğini aktardı.

        Hastanın bugün kontrole geldiğini sağlığının yerinde olduğunu dile getiren Dağlı, "Hastanın damara bağlı hiçbir şikayeti kalmadı. Bu yöntem balonla açılamayan aşırı derecede tıkanıklıklarda, damarın açıklık oranını artırarak, stentin daha iyi damarı açmasını sağlayan çok modern ve özgün bir yöntemdir. Uyguladığım bu yöntem Türkiye'de yapılan ilk vaka olması itibarıyla de gurur verici." diye konuştu.

        Uygulama yaptığı bölgenin kalbin yüzde 80'ini besleyen damarların çıktığı çatal olduğu için riskli bir bölge olduğunu anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

        "Oradaki en ufak bir damar tıkanıklığı kalbin direk durmasını ve beslenmesini engelliyor. İşlemini çok hızlı yapmak lazım. Olası bir ters durumda hastanın ölüm riski ile karşı karşıya kalması çok muhtemeldir. İşlemi yaparak özgüvenli bir şekilde vakamızın üstesinden gelerek hastayı sağlıkla taburcu ettiğimizden dolayı çok mutlu ve gururluyuz."

        Veysel Ceylan da yaklaşık 2 ay önce kriz geçirdiğini söyledi.

        Yapılan anjiyonun damarını açmadığı için bypass önerildiğini ifade eden Ceylan, şöyle dedi:

        "Anjiyo yapılmasına rağmen damarım yüzde 90 kapalıydı. Şeker hastasıyım. Bypass olmayı kabul etmedim. Sıkıntılı görüyordum o uygulamayı. Necati Dağlı hocama başvurdum. Sonuçlarıma baktı, 'zor bir ameliyat ama başarabileceklerini' söyledi. Allah razı olsun gerekeni yaptı. Şuan sağlığım yerinde."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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